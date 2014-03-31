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Наркотики в крупном размере изъяли у жителя Владивостока полицейские в Уссурийске

Наркотики в крупном размере изъяли у жителя Владивостока полицейские в Уссурийске

Фото: УМВД по ПК

Во время несения службы на маршруте патрулирования по улице Лесная в Уссурийске сотрудники ГАИ выявлен факт незаконного хранения наркотиков.

Так, в салоне  автомобиля «Тойота Королла», принадлежащего   30-летнему  жителю Владивостока,   полицейские обнаружили   три медицинских шприца и бумажный сверток с веществом бурого цвета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом подразделении отдела МВД России по городу Уссурийску, в свертке находилось наркотическое средство: смесь табака и масла каннабиса (гашишное масло) массой  свыше 30 граммов, что квалифицируется как  крупный размер.

Мужчину задержали. В отделе полиции он дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что   обнаружил кусты дикорастущей конопли, из которых впоследствии  изготовил наркотическое средство для личного потребления.  

У сотрудников полиции были основания полагать, что мужчина мог уже употребить наркотические средство, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.1 статьи 6.9 КоАП РФ.
Мировой суд назначил правонарушителю наказание в виде административного  ареста  сроком на 1 сутки.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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