Изъятые таможней корни женьшеня посадили в нацпарке в Приморье

Массовую посадку краснокнижного женьшеня впервые провели в национальном парке «Земля леопарда»: новый дом в дикой природе обрели более 700 «корней жизни». Уникальное событие стало возможным после изъятия редчайших растений таможней. Стоимость контрабанды на черном рынке составляет более 16 миллионов рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Крупная партия добытого браконьерами женьшеня была изъята сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни в Пограничном районе Приморского края. Здесь у границы с Китаем был задержан контрабандист, пытавшийся вывезти корни из России. Ценнейшие растения были переданы в Росприроднадзор, специалисты которого заключили: женьшень все еще можно спасти. Для возвращения корней в дикую природу было выбрано наиболее подходящее место – нацпарк «Земля леопарда» на юго-западе региона.

Эксперты научно-исследовательского центра «Красная книга» отобрали из контрабанды жизнеспособные корни, а также дали рекомендации по выбору нового места для женьшеня. С учетом его биологических особенностей специалисты «Земли леопарда» подобрали участок с оптимальными условиями для естественного развития. Характеристики почвы, защищенность от зимних ветров, влажность местности – во внимание были приняты все аспекты.

Подготовка к экспедиции по пересадке дикоросов велась в режиме строжайшей секретности, детали процесса были известны исключительно узкому кругу специалистов. Нельзя было допустить утечки информации о местоположении плантации. Данные о больших скоплениях женьшеня могли привлечь на охраняемую территорию браконьеров, в том числе из Китая.

Для посадки женьшеня использовался рекомендованный учеными метод. В богатой полезными веществами земле выкапывались небольшие лунки. Затем специалисты бережно помещали в них корни, располагая верхушечную почку на глубине около 4 см от поверхности. В результате этого трудоемкого процесса в дикую природу вернулись 749 растений. Процесс посадки проходил с участием представителя Росприроднадзора.

«Впервые принято решение о высадке незаконно добытых корней женьшеня на особо охраняемой природной территории, – отметила Татьяна Безруких, заместитель начальника отдела геологического надзора и охраны недр, надзора за ООПТ Управления Росприроднадзора по Приморскому краю. – Это важное событие прошло успешно. Уверена, что нам удалось сделать большой вклад в дело сохранения уникального природного разнообразия региона».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]