Льготники Приморья с 1 января смогут летать по региону вдвое дешевле
Депутаты Приморья в среду на очередном заседании краевого парламента приняли во втором и третьем чтениях изменения в региональный закон, которые предоставляют льготникам 50-процентную компенсацию перелетов на местных авиалиниях. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА «Новости». В первом чтении законопроект одобрили в сентябре.
«В краевом законе о социальной поддержке теперь предусмотрена компенсационная выплата в размере 50% от стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера», — говорится в сообщении законодательного собрания.
Компенсации с 1 января 2019 года смогут получать ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие льготники.
В законе установлено ограничение совокупного размера транспортных выплат на год: не более 40 тысяч рублей для инвалидов и не более 20 тысяч рублей для других льготников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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