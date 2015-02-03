В Приморье во взяточничестве обвинен бывший начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления МВД. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки).

По версии следствия, с 2011 года 2012 год начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю через посредника (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) получил от руководителей нескольких образовательных учреждений свыше 4,4 млн рублей.

«Деньги предназначались за неприменение в отношении данных образовательных учреждений мер ведомственного контроля при проведении проверок. За денежное вознаграждение злоумышленник также обещал оказывать содействие в устранении препятствий, возникающих при проведении экзаменов по результатам профессиональной подготовки частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств», - сообщает прокуратура края.

Чуть позднее подозреваемый во взяточничестве был задержан правоохранителями и не смог взять деньги еще от двух образовательных учреждений. Общая сумма взятки составляла свыше 1,5 млн рублей.

Помимо получения денежных вознаграждений от юридических лиц, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, действуя по договоренности с сотрудниками органов внутренних дел (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получали через посредника взятки в виде денег от физических лиц – владельцев гражданского оружия либо лиц, намеревающихся стать таковыми.

Так, должностные лица получили более 900 тыс. рублей за оказание таким гражданам помощи в выдаче лицензий и разрешений на гражданское оружие в обход установленного законом порядка.

Кроме этого, по указанию фигуранта были незаконно переоформлены на имя его отца охотничий самозарядный карабин с оптическим прицелом, на имя знакомого — карабин. Это повлекло нарушение прав и законных интересов потерпевшего – владельца указанного оружия, которому причинен материальный ущерб на сумму 116 тыс. рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Владивостока Приморского края после вручения копии обвинительного заключения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]