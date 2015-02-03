В Приморье во взяточничестве обвинен бывший начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления МВД. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки).
По версии следствия, с 2011 года 2012 год начальник Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю через посредника (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) получил от руководителей нескольких образовательных учреждений свыше 4,4 млн рублей.
«Деньги предназначались за неприменение в отношении данных образовательных учреждений мер ведомственного контроля при проведении проверок. За денежное вознаграждение злоумышленник также обещал оказывать содействие в устранении препятствий, возникающих при проведении экзаменов по результатам профессиональной подготовки частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств», - сообщает прокуратура края.
Чуть позднее подозреваемый во взяточничестве был задержан правоохранителями и не смог взять деньги еще от двух образовательных учреждений. Общая сумма взятки составляла свыше 1,5 млн рублей.
Помимо получения денежных вознаграждений от юридических лиц, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, действуя по договоренности с сотрудниками органов внутренних дел (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), получали через посредника взятки в виде денег от физических лиц – владельцев гражданского оружия либо лиц, намеревающихся стать таковыми.
Так, должностные лица получили более 900 тыс. рублей за оказание таким гражданам помощи в выдаче лицензий и разрешений на гражданское оружие в обход установленного законом порядка.
Кроме этого, по указанию фигуранта были незаконно переоформлены на имя его отца охотничий самозарядный карабин с оптическим прицелом, на имя знакомого — карабин. Это повлекло нарушение прав и законных интересов потерпевшего – владельца указанного оружия, которому причинен материальный ущерб на сумму 116 тыс. рублей.
Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Владивостока Приморского края после вручения копии обвинительного заключения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.10.2018 Крупный экс-начальник УМВД Приморья "крышевал" образовательные учреждения
-
28.04.2018 Учебный центр по подготовке охранников оштрафован на 20 млн.рублей во Владивостоке
-
20.10.2017 Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева
-
21.08.2015 Преподаватель университета идет под суд за получение взятки
-
13.07.2015 Сотрудник ГИБДД пойдет под суд в Приморье из-за взятки
-
03.02.2015 В Партизанске завершено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции
Добавить комментарий