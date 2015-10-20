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В Уссурийске автоледи «нырнула носом» в траншею в центре города

В Уссурийске автоледи «нырнула носом» в траншею в центре города

В Уссурийске утром в среду, 24 октября, произошло необычное ДТП. Автомобиль, за рулем которого находилась девушка, упал носом в траншею, вырытую коммунальными службами. По словам местных жителей, большая дыра в земле на ул. Комсомольской остается не заасфальтированной уже почти два месяца.

Автомобиль, влетевший в яму, оказался в вертикальном положении. О состоянии тех, кто находился в салоне пока ничего не известно. По предварительной информации, причиной такого «прыжка» стало то, что автоледи на Corolla "подрезал" водитель на Passo.

В Уссурийске автоледи «нырнула носом» в траншею в центре города
В Уссурийске автоледи «нырнула носом» в траншею в центре города

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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