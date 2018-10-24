Автолюбительница разбилась на дороге в Приморье
На участке автодороги Устиновка - Зеркальное в Кавалеровском районе произошлоо ДТП, в котором пострадал водитель.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на bdd_kavalerovo, 22 октября 2018 года в 11 часов 00 минут на 26 км автодороги Устиновка - Зеркальное 39-летняя женщина-водитель автомашины TOYOTA COROLLA, двигаясь в сторону с. Зеркальное, не учла дорожные условия, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд с дороги. В результате ДТП автолюбительница получила травму головы и была госпитализирована в Кавалеровскую ЦРБ.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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