Автолюбительница разбилась на дороге в Приморье

На участке автодороги Устиновка - Зеркальное в Кавалеровском районе произошлоо ДТП, в котором пострадал водитель.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на bdd_kavalerovo, 22 октября 2018 года в 11 часов 00 минут на 26 км автодороги Устиновка - Зеркальное 39-летняя женщина-водитель автомашины TOYOTA COROLLA, двигаясь в сторону с. Зеркальное, не учла дорожные условия, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд с дороги. В результате ДТП автолюбительница получила травму головы и была госпитализирована в Кавалеровскую ЦРБ.





Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]