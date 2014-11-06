Полицейские раскрыли кражу из служебного кабинета в морском рыбном порту Владивостока

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от работницы морского рыбного порта, которая просила привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение ее кошелька с денежными средствами и банковскими картами из служебного кабинета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 38-летний уроженец города Владивостока, работающий на данном предприятия. Сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей.

Следствием установлено, что потерпевшая оставила ключ от служебного кабинета в соседнем кабинете коллегам, чтобы они могли воспользоваться её рабочим компьютером. После работы женщина возвращалась домой. На ее сотовый телефон стали поступать смс-сообщения о списании с ее банковской карты денежных средств за совершенные покупки в разных магазинах города. После потерпевшая обнаружила отсутствие кошелька, в котором находились четыре тысячи рублей и банковские карты.

В настоящее время следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишение свободы до 6 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]