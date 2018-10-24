ФСБ провела спецоперацию против наркоторговцев в Хасанском районе Приморья
В первой декаде октября 2018 года Управлением ФСБ России по Приморскому краю вскрыта организованная группа наркоторговцев в пгт. Краскино. По данному факту возбуждено уголовное дело, по которому проходили несколько членов дагестанской группировки. При задержании, за противодействие правоохранительным органам несколько человек получили 15 суток административного ареста. После выхода из-под административного ареста данная группа лиц организовала обращение, в ответ на задержание наркоторговцев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online.
Задержанием преступной группы руководил сотрудник Управления ФСБ России по Приморскому краю Кузнецов К.П., на которого и ссылаются обратившиеся с заявлением.
Один из задержанных, долгое время слыл насильником несовершеннолетних, и ни разу не понес наказание, умело скрываясь за денежным потоком от наркотиков и коррумпированными отдельно взятыми полицейскими.
Группа поддержки, что выступила с обращением - родственники и лишенные «бизнеса» группа «наркобаронов». Организатор данного выступления, бывший сотрудник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, уволенный из рядов ФСБ, за воровство секретной информации у начальства, чтобы занять место начальника структурного подразделения, в случае успешного исхода дела. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела по браконьерству.
С видеообращением выступает жена задержанного за насильственные действия в отношении несовершеннолетних и его брат проходящий по делу за убийство. Организатор видеосюжета - подельник задержанного, - сообщает primorye_online.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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