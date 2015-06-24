В Приморье осужден виновник ДТП, в котором погибли две девушки

В апреле в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 14 км автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный. В результате дорожной аварии две девушки-пассажирки транспортного средства от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один 23-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, а в отношении 23-летнего местного жителя - злостного нарушителя ПДД - избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в ходе следствия установлено, что водитель автомашины "Ниссан Вингроуд" управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП стаж вождения водителя составил 3 года. В 2016 году сотрудники Госавтоинспекции задерживали мужчину за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За пьяную езду решением суда он был лишен права управления автотранспортом.

Артемовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]