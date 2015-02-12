До 500 тысяч рублей "подъемных" получат молодые специалисты в Приморье. Видеорепортаж Виктории Сарада
Рабочая поездка временно исполняющего обязанности губернатора края в Пожарском районе продолжается. Олег Кожемяко уже побывал на градообразующих предприятиях района. Это «Лермонтовская горнорудная компания» и электростанция «ЛуТЭК». Оба предприятия нуждаются в модернизации и замене оборудования. Также прошла встреча с коллективом районной больницы.
Медучреждение обслуживает все населенные пункты Пожарского района. Специалистам приходится работать на устаревшем оборудовании. Так, например, в реанимации аппарат искусственной вентиляции легких подключён к кислородным баллонам. А это, как минимум, нарушает технику безопасности. Ситуация изменится уже в ближайшем будущем. На приобретение оборудования больница получила федеральное финансирование. Кислородный концентратор уже установлен. Дело осталось за малым. Все-таки цена монтажа всего 600 тысяч рублей, а это почти в четыре раза дешевле, чем само оборудование.
Плюс к этому, врачи уже пользуются новым аппаратом УЗИ экспертного класса, электрокардиографом и дефибриллятором. В планах Олега Кожемяко сделать в Центральной больнице сердечно-сосудистое отделение 2-го уровня. Это позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи. И ещё один вопрос о наболевшем — молодые специалисты. Сейчас средний возраст работников 59 лет.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Необходимо их поддержать, сейчас примется краевой закон и наши нормативные документы, которые будут позволять им получать подъемные до 500000 рублей. Я думаю, эти меры позволят привлечь специалистов».
Напомним, Лучегорск — малая родина Олега Кожемяко. И в этой поездке возникают, так сказать, непротокольные встречи. Например, сегодня в рабочий график втиснулось посещение зала тяжелой атлетики, где в школьные годы временно исполняющий обязанности губернатора края занимался спортом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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