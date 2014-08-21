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Закон о «детях войны» принят в Приморье

Закон о «детях войны» принят в Приморье

Фото: "Вести: Приморье"

Закон о «детях войны» принят во втором и третьем чтениях краевыми парламентариями на заседании Законодательного Собрания сегодня, 24 октября. Документ устанавливает статус «дети войны» и меры социальной поддержки для постоянно проживающих в Приморье граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморскогокрая, перечень мер социальной поддержки для граждан, относящихся к категории «дети войны», расширен. Это ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, 100%-ная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также предоставление льготы по транспортному налогу.

Также изменен срок вступления в силу закона – по истечению 10 дней со дня его официально опубликования. 

Как считают в краевом департаменте труда и социального развития, таким образом устраняется историческая несправедливость по отношению к людям, которые лишились детства.

По предварительным данным, в Приморском крае проживают 112,5 тысяч жителей, которые относятся к категории «дети войны».

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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