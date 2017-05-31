Российская судоходная компания «Гудзон» просит США исключить их из санкционного списка

Судоходная компания «Гудзон» обратилась в Минфин США с просьбой пересмотреть решение о внесении компании в санкционный список. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Санкции — это американское решение, их Department of the Treasury (Министерство финансов). Мы уже второе письмо готовим. Мы уже обращались к ним: там есть у них раздел, обращение о том, чтобы убрать из этого черного списка. Есть ответ от директора: «Мы рассматриваем ваше обращение, возможно, неправильно вас внесли и так далее, и так далее. Рассмотрим в течение недели-двух». Прошло уже после обращения больше двух недель. Обратитесь снова, возможно, мы примем решение положительное по вашему вопросу», - сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и логистике компании «Гудзон» Валерий Улискин.

Он отметил, что компания готовит второе обращение в Минфин США.

«Вот сейчас мы готовим второе обращение, поскольку новые сухогрузы у нас, а не танкеры и мы топливом не торговали с Северной Кореей», - отметил он.

Представитель компании также сообщил, что «Гудзон» обратился с просьбой оказать содействие в сложившейся ситуации с санкциями к правительству России, а также профильные министерства и ведомства.

«Мы обратились за содействием во все ведомства. Правительство РФ, ведомство (Сергея - ИФ) Лаврова, президентским помощникам, различные министерства, в том числе транспорта и финансов, российскую палату судоходства, торгово-промышленную палату. Ждем содействия. Мы знаем, что такое содействие оказывается. Мы привыкли к такому лозунгу: спасение утопающих - дело рук самих утопающих», - отметил Улискин.

По данным «Интерфакса» X-Compliance, судоходная компания «Гудзон» находится под блокирующими санкциями США с 21 августа 2018 года. Номер санкционной программы: DPRK4. Также компания имеет риск попасть под повторные санкции.

После внесения в санкционный список судам компании был запрещен вход в порты Южной Кореи, затем запрет был снят. Также возникли проблемы с ремонтом судна на китайской судоверфи.

ООО «Судоходная компания «Гудзон» занимается такими направлениями деятельности, как перевозка грузов морским транспортом, а также мультимодальные (транспортировка грузов по одному договору, но выполненная по меньшей мере двумя видами транспорта — ИФ) перевозки, полный комплекс услуг по транспортировке грузов «от двери до двери» с использованием морского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

В собственности компании многоцелевые грузовые суда, суда для перевозки генеральных и навалочных, опасных, сборных, негабаритных, тяжеловесных грузов, нефтеналивной флот. География заходов судов включает Дальневосточное побережье, страны Юго-Восточной Азии, восточный сектор Арктики. Компания выполняет морские перевозки на Камчатку, Сахалин, в Магадан, Китай, морские грузоперевозки Северным морским путем.

Владельцами ООО «Судоходная компания «Гудзон» на паритетных началах выступают гендиректор ООО Геннадий Кононенко и владелец «Приморской морской логистической компании» Андрей Иванец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]