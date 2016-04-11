Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:48
  0

Вылов палтуса увеличили рыбаки Приморья

Вылов палтуса увеличили рыбаки Приморья

Фото: "Приморская газета"

Рыбодобывающие предприятия Приморского края освоили квоты палтуса на 70%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки по сравнению с прошлым годом увеличили вылов палтуса на тысячу тонн. В этом году выловлено более 4,2 тысяч тонн палтуса, квоты освоены на 70%.

Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря