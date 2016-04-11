Вылов палтуса увеличили рыбаки Приморья
Рыбодобывающие предприятия Приморского края освоили квоты палтуса на 70%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки по сравнению с прошлым годом увеличили вылов палтуса на тысячу тонн. В этом году выловлено более 4,2 тысяч тонн палтуса, квоты освоены на 70%.
Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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