Вылов палтуса увеличили рыбаки Приморья

Рыбодобывающие предприятия Приморского края освоили квоты палтуса на 70%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаки по сравнению с прошлым годом увеличили вылов палтуса на тысячу тонн. В этом году выловлено более 4,2 тысяч тонн палтуса, квоты освоены на 70%.

Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]