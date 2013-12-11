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Полномочия по распоряжению землей во Владивостокской агломерации передадут муниципалитетам

Полномочия по распоряжению землей во Владивостокской агломерации передадут муниципалитетам

Закон в области регулирования земельных отношений в Приморье приняли в трех чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания края в среду, 24 октября. Документ предусматривает передачу муниципалитетам полномочий по предоставлению земли во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказал и.о директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский, принятый документ позволит более эффективно распоряжаться земельными участками с учетом их расположения.

Принятие данного закона упростит процесс предоставления участков в пользование для тех, кто желает получить участок по месту жительства. Например, жителю Надеждинского района теперь не придется ездить в краевой департамент, который находится во Владивостоке, для подачи заявки.

Передача всех полномочий начнется сразу после вступления в силу закона – с 1 января 2019 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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