Полномочия по распоряжению землей во Владивостокской агломерации передадут муниципалитетам

Закон в области регулирования земельных отношений в Приморье приняли в трех чтениях на очередном заседании Законодательного Собрания края в среду, 24 октября. Документ предусматривает передачу муниципалитетам полномочий по предоставлению земли во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказал и.о директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский, принятый документ позволит более эффективно распоряжаться земельными участками с учетом их расположения.

Принятие данного закона упростит процесс предоставления участков в пользование для тех, кто желает получить участок по месту жительства. Например, жителю Надеждинского района теперь не придется ездить в краевой департамент, который находится во Владивостоке, для подачи заявки.

Передача всех полномочий начнется сразу после вступления в силу закона – с 1 января 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]