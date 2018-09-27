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На Сахалине подводят итоги трехлетней работы в регионе экс-губернатора О. Кожемяко

Жруналисты ГТРК "Сахалин" решили выяснить, что оставил после себя в регионе экс-губернатор области Олег Кожемяко. 

Олег Кожемяко возглавлял Сахалинскую область почти три года. И в репортаже наших коллег из ГТРК "Сахалин" оценку работе административного корпуса региона дают, люди, которые ежедневно сталкивались с работой властных структур. 

Трехлетний период совпал с реализацией крупных проектов. Так, жителей Кунашира и Шикотана декабрь 2016 стал переломным. Тогда между островами открыли маршрут "аэропорт Меделеева - село Крабозаводское". Вертолет перевозит 18 человек на борту, включая багаж. Вес груза не должен превышать 20 килограммов на человека. Длительность полета - 35 минут. Это время пассажиры проводят в комфорте и безопасности. Решение о создании новой воздушной линии приняли после встречи Олега Кожемяко с жителями Южно-Курильска. "Для нас - это вообще радость. Теперь есть возможность перевозить больных. Это прекрасно". Также Олег Кожемяко поручил увеличить количество рейсов на Итуруп и Кунашир.

Теперь они ежедневные. Особое внимание и морским путям. Два парома для работы на линии Холмск-Ванино возводят на Амурском судостроительном заводе. На Сахалине их очень ждут. Ведь сегодня из 10 судов на переправе осталось только три

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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