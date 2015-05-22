Во Владивостоке идет консервация Спецзавода № 1

Во Владивостоке в настоящее время происходит консервация "Спецзавода №1", все остатки мусора ликвидированы. Ближайшие 11 месяцев весь мусор из Владивостока будут свозить на временную площадку, соответствующую всем санитарным нормам. Затем власти планируют ввести еще одну карту на полигоне. Об этом было заявлено на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ, прошедшем в администрации Владивостока.

На Спецзаводе сжигали только 30% городских отходов, 70% утилизировали на улице Холмистой.

После запуска сортировочной линии и прессовочного оборудования на полигоне, над которым сейчас активно работают специалисты, удастся сократить объемы утилизируемого мусора в 10 раз. Ведь в будущем утилизация подразумевает, что пластику, стеклу, бумаге и другим отходам будет дана вторая жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]