Дети войны в Приморье получили целый пакет социальных льгот. Депутаты Законодательного собрания приняли закон, который повлияет на жизнь больше чем ста тысяч жителей региона. В целом на заседании рассмотрели около 50 вопросов — большая часть из них касалась мер социальной поддержки населения.

Закон «О детях войны» принят в Приморье сразу во втором и третьем чтениях. Впервые депутаты обсудили проект в сентябре этого года, но с тех пор в него внесли существенные изменения по инициативе временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко.

Игорь Чемерис, депутат Законодательного собрания Приморского края: «То решение, которое принято по льготам для категории «дети войны». Оно на самом деле совершенно переворачивает тот первоначальный контекст, который там был… Здесь совершенно понятные и ощутимые меры поддержки. Притом меры поддержки практически для 113 тысяч человек».

Статус «дитя войны» законодатель присвоил по дате рождения: от 22 июня 1928 до 3 сентября 1945. В Приморье этим люди дважды в год положены отдельные денежные выплаты, они получат 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, полное возмещение расходов на взносы по капремонту и не только. Жительница Владивостока Эмма Чиркова войну не помнит совсем, но последствия тех тяжелых лет переживает до сих пор — в детстве она перенесла костный туберкулез. Несмотря на состояние здоровья, активно работала в послевоенные годы.

Эмма Чиркова, жительница г. Владивосток, дитя войны: «Считаю, что правительство правильно поступило. Нас совсем мало. Да, мне было два года, когда война закончилась. Я никакого вклада не внесла в освобождение страны… Но я и пострадала от того, что у нас не было возможности сразу ко врачу — многие дети заболевали туберкулезом, потому что они просто не доедали…»

Депутаты Законодательного собрания края в ходе одного заседания рассмотрели целый комплекс мер социальной поддержки приморцев. Парламентарии называют совокупность принятых решений беспрецедентной. Среди прочего будет возвращено бесплатное питание в профучилища и колледжи края, поменяется рацион и в школьных столовых.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Увеличить в два раза денежные средства, которые выделяются на питание школьников 1—4 классов. В течение пяти лет эта сумма не менялась, сегодня депутаты считают, что нужно ее увеличить».

Помимо этого многодетные семьи края получат помощь на сбор детей в школы, для пенсионеров был увеличен прожиточный минимум, приняты другие социально-значимые решения. По предварительным подсчетам в следующем году на их исполнение край должен будет потратить дополнительно два миллиарда рублей.

Сергей Кузьменко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Мы задаем этот вопрос и финансовому блоку администрации. Мы понимаем весь механизм согласования этих расходных обязательств. Мы не забываем, что в целом бюджет края на сегодняшний день еще остается дотационным. Поэтому все эти инициативы — они безусловно выверены».

Только на реализацию закона «О детях войны» в следующем году бюджет выделит 488 миллионов рублей. Этот закон вступит в силу через десять дней после опубликования. Ряд других принятые краевым парламентом решений начнут действовать уже 2018-ом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]