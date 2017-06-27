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Еще несколько десятков дворов преобрязятся во Владивостоке до конца года

Еще несколько десятков дворов преобрязятся во Владивостоке до конца года

Масштабное преображение столицы Приморья обсуждалось на заседании Общественного совета города по вопросам ЖКХ. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году во Владивостоке отремонтируют несколько десятков дворов. Работы будут проведены на условиях софинансирования. 95% средств будет затрачено из федерального, краевого и муниципального бюджетов и 5% добавят собственники помещений многоквартирных домов.

Также в рамках этого проекта во Владивостоке начнут благоустраивать ряд общественных территорий.

«Лидерами рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства на 2018-2022 годы стали пешеходная тропа «Берег здоровья» (от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко), зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет), территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. Пушкина и Матросского сквера), общественная территория «Сопка Бурачка» (в районе ул. Терешковой, 5а), территория в районе Владивостокского дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Также в программу были дополнительно включены ещё три объекта - общественная территория в районе ул. Енисейской, 23-24 и ул. Русской, 5, парк на острове Попова (на пересечении улиц Заводской, Подгорной и Садовой) и благоустройство сквера имени Анны Щетининой на улице Крыгина, 80», - рассказала начальник отдела дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства администрации города Татьяна Шлеина.

Для справки:

Общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации города Владивостока был создан в 2013 году. В его состав входят представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, администрации и думы города, общественных организаций. Прошедшее заседание стало 23-м по счету.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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