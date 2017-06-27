Еще несколько десятков дворов преобрязятся во Владивостоке до конца года

Масштабное преображение столицы Приморья обсуждалось на заседании Общественного совета города по вопросам ЖКХ. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году во Владивостоке отремонтируют несколько десятков дворов. Работы будут проведены на условиях софинансирования. 95% средств будет затрачено из федерального, краевого и муниципального бюджетов и 5% добавят собственники помещений многоквартирных домов.

Также в рамках этого проекта во Владивостоке начнут благоустраивать ряд общественных территорий.

«Лидерами рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства на 2018-2022 годы стали пешеходная тропа «Берег здоровья» (от пляжа на мысе Кузнецова до переулка Шевченко), зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет), территория между Набережной Цесаревича и ул. Светланской (включая территории сквера им. Адмирала Невельского, сквера им. Пушкина и Матросского сквера), общественная территория «Сопка Бурачка» (в районе ул. Терешковой, 5а), территория в районе Владивостокского дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Также в программу были дополнительно включены ещё три объекта - общественная территория в районе ул. Енисейской, 23-24 и ул. Русской, 5, парк на острове Попова (на пересечении улиц Заводской, Подгорной и Садовой) и благоустройство сквера имени Анны Щетининой на улице Крыгина, 80», - рассказала начальник отдела дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства администрации города Татьяна Шлеина.

Для справки:

Общественный совет по вопросам ЖКХ при администрации города Владивостока был создан в 2013 году. В его состав входят представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, администрации и думы города, общественных организаций. Прошедшее заседание стало 23-м по счету.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]