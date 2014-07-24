25 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российской таможни. Как трудятся инспекторы, почему на таможенном посту Морского порта Зарубино нет посетителей, а работа порта кипит?

Гудки судов, стук колёс подвижных составов и рёв моторов. Работа в Морском порту Зарубино кипит. Погрузка, размещение на склад, снятие грузов — портовики трудятся круглые сутки. Товарооборот растёт. Территориальная близость этой гавани привлекает торговых партнёров России — Японию, Корею, Китай.

Андрей Перевалов, генеральный директор ООО «Морской порт в бухте Троицы»: «Мы сейчас проводим замену плит перекрытия, замену бетонного основания под перевалку нового типа груза, и один из приоритетов — это работа именно в оформлении как документов, грузов, так и судов».

Тишина — ни разговоров, ни очередей, нет даже шелеста бумаги в кабинетах таможенного поста. Все потому, что вся документация подается и обрабатывается через электронный портал.

Константин Игнатьев, заместитель начальника таможенного поста Морской порт Зарубино: «В настоящее время оформление судна занимает порядка 10—15 минут. Раньше мы шли на борт, принимали документы, производили осмотр судна, обработку документов порядка 1,5—2 часов. Сейчас мы практически на борт судна не идем, только если есть рисковая ситуация».

Инспекторы выходят лишь на досмотр.

Владимир Макаренко, главный государственный таможенный инспектор таможенного поста Морской порт Зарубино: «Таможенные органы контролируют прибытие вагонов, сверяют наличие пломб. У каждой пломбы есть свой идентификационный номер, по нему мы можем следить, что пломба не сорвана, что это именно та пломба, которую отправил отправитель груза. Если они все в порядке, то и груз в порядке».

Мария Ежевская, корреспондент: «Работать инспекторам приходится и в экстремальных условиях, к примеру, в этом холодильнике минус 25°С».

Непросто сотрудникам таможни и в работе с нечестными торговцами. Но именно эта служба пресекает перевоз контрабанды, опасных товаров, стоит на защите экономических интересов России.

Эдик Тедеев, начальник таможенного поста Морской порт Зарубино: «Последний случай у нас был, досматривали крабовое судно. Обнаружили перевес около 2 тонн — это более 1 млн рублей. Возбудили уголовное дело».

Хотя нарушения, говорят инспекторы, единичны. В 2018-ом их 12, а оформлено здесь более тысячи судов. Через этот порт выполняют поставки крупнейший производитель алюминия, лесоперерабатывающие предприятия. В Зарубино планируется открытие транспортной линии по перевозке товаров из Китая в Японию через Россию. И уже проведено две пробные поставки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]