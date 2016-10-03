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«Вести: Приморье»: Приморцы готовятся к удару стихии

Серьезные изменения ожидаются в погоде Приморья. Понижение температуры синоптики прогнозируют ближе к концу этой недели. Активный циклон принесет в регион холодный воздух и мокрый снег. Когда в Приморье придет зима, и как к ней готовятся автолюбители? Расскажем об этом в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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