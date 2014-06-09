17-летняя девушка погибла в ДТП в Ольгинском районе Приморья

Столкновение транспортных средств произошло в районе 370 км автодороги Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово (Ольгинский район).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, водитель "Тойота Камри" двигался со стороны п. Ольги. По предварительным данным, при прохождении 370 км автодороги Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово у автомобиля взорвалось колесо, водитель потерял управление и совершил столкновение со встречным автомобилем.

В результате удара погибла 17-летняя девушка-пассажир автомобиля "Тойота Камри", 22-летний водитель иномарки госпитализирован. Стаж вождения водителя "Тойота Камри" – 4 года.

Водителю и пассажиру второго транспортного средства врачи оказали помощь на месте происшествия, госпитализация им не требуется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]