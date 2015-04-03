Национальный колорит на ярмарке в Дальнереченске. Свои достижения на центральной площади показали местным жителям представители разных диаспор. Как свое хозяйство развивает национальное Приморье?

Большая ярмарка товаров от разных национальностей края расположилась в Дальнереченске — в самом центре города свою продукцию представляют украинцы, белорусы, татары, корейцы, азербайджанцы и русские. Желающих приморцев приглашают на дегустацию продуктов и выгодные покупки.

Валентина Матюшкина, начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа: «Живем мы дружно, к нам очень любят приезжать диаспоры из Уссурийска, Михайловского района. Жители будут довольны. Здесь есть цены от производителей и торговые надбавки здесь меньше на 20-30 %».

Сехран Рагимов родом из Азербайджана, живет в Дальнереченске уже 25 лет. Здесь образовалась его семья, наладились быт и работа.

Сехран Рагимов, житель г. Дальнереченска: «Про приморцев я могу сказать только самое хорошее. Проблем никаких не было, сколько живем здесь. Нормально с ними живем, дружно, друг другу помогаем. Администрация нам помогает, подсказывает, как надо делать».

Тамара Мацаева в 2012 году выиграла грант на развитие сельского хозяйства. С тех пор вместе с семьей сеют поля, разводят скотину.

Тамара Мацаева, жительница г. Дальнереченска: «Мы приехали переселением в 1988 году. Дети у меня здесь родились, в Киргизии только один сын родился. Здесь уже шестеро. Здесь живем нормально, дети уже выросли, они работают, служат».

На ярмарке каждый найдет все самое необходимое, а главное — качественное и по доступной цене.

На центральной ярмарке расположились самые разные прилавки. Мясо, рыба, морепродукты, колбаса, сыр, овощи, свежая зелень, конфеты, цветы, текстиль и головные уборы — все самое лучшее от национального Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]