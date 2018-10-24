Во Владивостоке широко отмечают 80-летие Приморского Союза художников, совпадающее с юбилеем края. Одна за другой открываются сразу четыре выставки. Самая большая - в историческом здании творческого союза на улице Алеутской. Его залы вместили 150 работ.

Константин Солодуненко радушно приглашает своих коллег в «Рай-сад». Ворота Ботанического сада вдохновили художника на оригинальную инсталляцию в осенних листьях. Творческий подход во всем — на холстах, бумаге, коже и в серебре. На этой выставке есть даже работы художников-ювелиров. Приморские мотивы главенствуют. Вот, например, просоленные и выбеленные солнцем «Снасти» Александра Шалагина из Находки.

Александр Шалагин (г. Находка), член Приморского Союза художников: «Отделение владивостокское, вроде как старший брат, их много, больше. Народ разнообразный, художники разные все, но мы стараемся тоже соответствовать. Стараемся что-то интересное сделать».

В четырех залах Приморского Союза художников представлено прошлое и настоящее этого творческого сообщества. В центре экспозиции, во всю стену, полотно Николая Большкова «Патриоты Чили». Работа из советских 70-х - о содружестве стран, строивших светлое будущее. Вера в идеалы справедливости, честного труда отличала и художников.

Илья Бутусов, председатель Приморского Союза художников: «Союз существует 80 лет, сменилось несколько поколений художников и необходимо сохранять тот уровень, который те, первые, поколения несли».

Ольга Зотова, искусствовед, секретарь Приморского Союза художников: «На выставке было представлено больше 350 работ. Это небывалый перечень произведений, из которого нужно было отобрать лучшее и соблюсти какое-то жанровое равновесие. Чтобы не оказаться в пейзаже, натюрморте, в «цветочках», как говорят».

Главной задачей устроителей выставки было показать поколение. Самому старшему члену творческой организации – больше 90 лет, самому молодому - нет еще и тридцати. Вступить в Союз художников не так уж просто, некоторым удается только со второй-третьей попытки. Но это становится целью и важной вехой в жизни, признаются новобранцы.

Евгения Ефремова, член Приморского Союза художников: «Это, конечно, ответственность. Такая организация подразумевает качество работы. Ты не можешь представить абы что, лишь бы нарисованное. Оно должно соответствовать гордому званию Художник, член Союза художников».

На юбилейный вернисаж съехались художники Уссурийска, Артема. Самые свежие работы прислали мастера Лесозаводска, Кавалерова. Яркое и самобытное искусство приморских мастеров кисти во всем его многообразии можно рассмотреть в выставочных залах на Алеутской. Вход свободный.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]