За неделю средства автоматической фиксации выявили свыше 19 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 19 тыс. 143 дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 11 млн 453 тыс. 500 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. Если распределить нарушения по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то ситуация следующая:

ст. 12.9 (превышение установленной скорости движения) - 15 тыс. 957 постановлений о наложении штрафа на сумму 8 млн 564 тыс. рублей;

ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика) - 551 тыс. постановлений на сумму 448 тыс. рублей;

ст.12.15 (за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) - 23 постановления на сумму 115 тыс. рублей;

ст.12.16 (ч. 4 за нарушение правил остановки и стоянки; ч. 2 поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой) – 950 материалов на сумму 1 млн 425 тыс. рублей;

ст.12.19 (за нарушение правил остановки или стоянки) – 1 тыс. 662 материала на сумму 901 тыс. 500 рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации составлено и направлено в суды 80 административных материалов.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]