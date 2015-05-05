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Во Владивостоке трамвай отправился в "свободное плавание"

Во Владивостоке трамвай отправился в

Фото: "Экипажи ДПС"

Сегодня, 24 октября, во Владивостоке в районе Луговой сошел с рельсов трамвай маршрута № 6. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, инцидент произошел в 14.14. В настоящее время трамвай уже поставили обратно на пути. Движение полностью восстановлено. Электрокабели в результате инцидента не были повреждены. На предприятии будет проведена внутренняя проверка.

По данным VL.ru, сход с рельсов произошел на участке в районе рынка на Луговой. Подвижной состав направлялся на подъем в сторону остановки «Поликлиника», когда неожиданно колеса съехали с путей и трамвай развернуло.

Специалистам ОАО «Электрический транспорт» предстоит установить причину произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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