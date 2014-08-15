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Вчера, 22:57
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Курсы евро и доллара к рублю резко упали после заявления советника Трампа

Курсы евро и доллара к рублю резко упали после заявления советника Трампа

Курсы евро и доллара к рублю на Московской бирже упали после того, как помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом пока не планирует ужесточения санкций против России.

«На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении РФ», — пояснил Болтон (цитата по «Интерфаксу»).

Особенно заметно укрепился рубль по отношению к евро. На пике падения курс единой европейской валюты опустился до отметки 73,995 руб., что на 1,115 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ниже 74 руб. курс евро упал впервые с 8 августа 2018 года.

 

 

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

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