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Вчера, 23:42
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"Мощный снегопад" для Владивостока отменяется?

Синоптики изменили прогноз об интенсивности осадков в начале следующей недели во Владивостоке, сообщают Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода. Владивосток в понедельник, 29 октября, ждет небольшой дождь с интенсивностью чуть более 11 мм воды.

Ранее сообщалось, что 29-30 октября с юга на север края пройдет очередной, замыкающий циклон с большими контрастами температур, с относительно быстрым переходом фаз осадков: дождь-мокрый снег-снег. Интенсивность снегопада будет усиливаться с юга на север. В итоге, в предгорье Сихотэ-Алиня, в Чугуевском районе высота снежного покрова к концу месяца может достигать от 5 до 20 см, а Дальнереченском районе – от 15 до 40 см. Во Владивостке предсказывалось выпадение более 25 мм осадков.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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