Владельцам электромобилей в России могут предоставить новые льготы — доступ на выделенные полосы и бесплатный проезд по платным автомагистралям. С такой инициативой выступили эксперты фонда «Сколково» и национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет», об этом сообщает «Коммерсантъ».

НТИ «Автонет», напомним, учреждена правительством и представляет собой государственный план до 2035 года по развитию рынка электромобилей и беспилотных авто. Финансирование «Автонета» до 2020 года превышает 50 млрд руб., из них 28,5 млрд руб. — из госбюджета.

Предполагается, что новые льготы позволят без каких-либо финансовых вложений со стороны государства простимулировать спрос на электромобили, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на drom.ru.

В настоящее время льготы для владельцев электромобилей в России есть только в некоторых регионах. Например, в Москве действует бесплатная парковка для таких машин, кроме того, за них не платится транспортный налог. Также нулевой транспортный налог для электромобилей действует в Калужской области.

По данным агентства «Автостат», в январе-сентябре 2018 года в России было продано 94 новых электромобилей.

Как пишет VL.ru, Приморский край занимает одно из ведущих мест в стране по количеству электромобилей — более 250 зарегистрированных единиц на 3-й квартал 2017 г.).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]