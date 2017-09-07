Владельцам электромобилей в России могут предоставить новые льготы
Владельцам электромобилей в России могут предоставить новые льготы — доступ на выделенные полосы и бесплатный проезд по платным автомагистралям. С такой инициативой выступили эксперты фонда «Сколково» и национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет», об этом сообщает «Коммерсантъ».
НТИ «Автонет», напомним, учреждена правительством и представляет собой государственный план до 2035 года по развитию рынка электромобилей и беспилотных авто. Финансирование «Автонета» до 2020 года превышает 50 млрд руб., из них 28,5 млрд руб. — из госбюджета.
Предполагается, что новые льготы позволят без каких-либо финансовых вложений со стороны государства простимулировать спрос на электромобили, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на drom.ru.
В настоящее время льготы для владельцев электромобилей в России есть только в некоторых регионах. Например, в Москве действует бесплатная парковка для таких машин, кроме того, за них не платится транспортный налог. Также нулевой транспортный налог для электромобилей действует в Калужской области.
По данным агентства «Автостат», в январе-сентябре 2018 года в России было продано 94 новых электромобилей.
Как пишет VL.ru, Приморский край занимает одно из ведущих мест в стране по количеству электромобилей — более 250 зарегистрированных единиц на 3-й квартал 2017 г.).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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