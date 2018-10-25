Порт «Терминал Астафьева» заканчивает возведение нового пылеветрозащитного экрана, а также реализацию социальной программы, на которую планируется выделить около 10 млн. рублей. Андрей Мозговой побывал на производстве и встретился с жителями микрорайона.

Параллельно с расселением из аварийных бараков в микрорайоне Астафьева идут капитальные работы в пятиэтажных домах. Жильцы дома №5а уже почувствовали социальную программу «Терминала»: заменили оконные и балконные конструкции, в подъезды поставили новые двери – такие, какими их захотели видеть сами жильцы. На втором этапе оконные конструкции заменят и в соседнем доме. Начнется это через несколько недель.

Владимир Федорин, житель микрорайона «Астафьева» г. Находка: «Раньше натуральная грязь была. Грязь. Вот возьмёшь рукой и чёрная, а сейчас чисто. Двери новые, окна новые поставили. Очень хорошо, прекрасно. Даже балкон сделали. Ну, всё!»

В настоящее время новые пластиковые окна установили 15 семьям, а балконы – пяти. Помимо социальной программы идут кардинальные изменения и на самом «Терминале Астафьева». Подходят к концу работы по установке защитных экранов. С северной и восточной сторон ограждение высотой в 21 метр смонтировано целиком, это – самый высокий защитный экран среди всех портов Находки.

Галина Сагитова, житель микрорайона «Астафьева» г. Находка: «В основном я вижу работу «Терминала Астафьева», который сделал сетки высокие, пушки. Летом это очень эффективно. В этом году, я не знаю как у кого, у меня на пятом этаже пыли не было».

Такая же защита скоро появится и с южной стороны, а экран с моря будет на 4 метра выше – 25 метров. Работы планируют закончить к декабрю 2018 года, что ознаменует окончание первого этапа перехода предприятия на закрытую перевалку угля. А пока ведутся эти работы, защищают от пыли системы пылеподавления. До 1 декабря в компанию поступят еще две единицы установки – всего их станет 11.

Александр Ганин, исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «В настоящий момент мы продолжаем установку дополнительного оборудования».

Полную модернизацию руководство компании планирует завершить к концу 2020 года. Производственную площадку накроет арочный навес, который «Терминал Астафьева» построит вместе с японскими и немецкими коллегами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]