Доступность медицинской помощи и транспортировки больных обсуждали на острове Попова

В амбулатории КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (ВКБ4) на о. Попова прошло выездное расширенное совещание администрации Владивостока и встреча с жителями по вопросам оказания медицинской помощи.

В мероприятии приняли участие главный врач ВКБ4, заместитель Думы г. Владивостока Елена Новицкая, начальник управления транспорта администрации г. Владивостока Сергей Цыбулин, заместитель начальника управления содержания жилищного фонда администрации г. Владивостока Виктор Алеко, сотрудники ВКБ4, службы скорой медицинской помощи и административно-территориального управления Первомайского района.



Как сообщает пресс-служба КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», в настоящее время практически все взрослое население о. Попова обслуживается в ВКБ4. Непосредственно в амбулатории больницы на острове работают два врача больницы (терапевт и гинеколог) и 2 медицинских сестры, которые оказывают плановое лечение и неотложную помощь. По результатам 9-ти месяцев 2018 года в дневном стационаре прошли лечение более ста больных. Количество случаев оказания неотложной помощи варьируется в зависимости от сезона, в летний период возрастая до 200 случаев в месяц. Время работы амбулатории соответствует общему режиму учреждения – с 8.00 до 20.00.



Таким образом, по мнению участников встречи, минимально необходимый объем медицинской помощи оказывается непосредственно на островной территории. Также жители могут обратиться в ВКБ4 на материке, где их обслуживает дежурный врач-терапевт. Запись к узким специалистам оказывается через call-центр по телефону +7 (423) 263-89-64 или посредством электронной записи.



В случае необходимости жители острова обращаются в службу скорой медицинской помощи. По словам представителя службы Оксаны Поповой, любой человек может вызвать бригаду, позвонив по телефону 03 (103 для мобильных телефонов) или 112. Звонки переводятся на дежурного старшего врача скорой помощи, которая оказывает информационную и методическую помощь и принимает решение о госпитализации.



«Для оказания экстренной помощи заключены договоры с коммерческими перевозчиками, которые осуществляют паромное сообщение. Бригада скорой помощи прибывает к проливу между о. Русским и о. Попова. В зависимости от конкретного случая в дальнейшем производится: переправа машины с бригадой на остров либо пациента перевозят через пролив на автотранспорте ВКБ4 или самостоятельно. В данный момент для сокращения времени прибытия бригады обслуживание жителей островных территорий производится «Трассовым пунктом» скорой помощи, дислоцированным на острове Русский», - отметила она.



Кроме того, на острове функционирует вертолетная площадка для обеспечения доставки бригады и транспортировки больного силами территориального центра медицины катастроф. Так в 2017 году была трижды произведена эвакуация пострадавших с о. Попова с использованием вертолета. В текущем году потребности привлекать воздушное судно не возникало.

В ходе выездного мероприятия был произведен осмотр площадки и отмечено ее удовлетворительное состояние. Специалисты обсудили вопрос о необходимости подвоза больного к вертолету. Принято решение, что он должен осуществляться автотранспортом ВКБ4, бригадой скорой медицинской помощи либо самостоятельно исходя из интересов больного.

На встрече жители о. Попова также подняли вопрос о транспортной доступности больницы на материке. Паром прибывает на «Корабельную набережную» города, а ВКБ4 расположена в удаленном от центра Первомайском районе. По словам представителей администрации Владивостока, управление транспорта города в максимально сжатые сроки проработает возможность организации автобусного сообщения между 30-м причалом и ВКБ4. Расписание планируется составить с учетом движения катеров и паромов.

В целом гибридное сообщение «остров-море-материк» получит новое развитие благодаря приобретению современного транспорта. Как отметила Елена Новицкая планируется приобретение 2-х морских судов на воздушной подушке (СВП). «Дума города поддержала инициативу администрации города и одобрила выделение из бюджета средств на приобретение транспортных средств, вместимостью 22 и 35 человек соответственно. Это наиболее эффективный вид транспорта для организации сообщения с островными территориями, поскольку он «всепогоден». Суда могут ходить как в зимний период, несмотря на ледовую обстановку, так и в другое время. Помимо этого, сегодня при осмотре территории принято решение, что необходимо обязательно включить в техническое задание возможность перевозки на данных СВП тяжелобольных пациентов», - подчеркнула она.

Актуальным вопросом для островной территории является привлечение специалистов для постоянного проживания. В ходе мероприятия были осмотрены объекты муниципальной собственности администрации г. Владивостока для размещения врача и участкового полицейского. К сожалению, предложенные варианты по объективным причинам не устроили участников выездного совещания. В связи с этим в администрацию города будет направлено обращение о необходимости повторной проработки данного направления.

Отдельное внимание на совещании было посвящено развитию спектра медицинских услуг, оказываемых непосредственно на острове. По поручению Елены Новицкой специалистами ВКБ4 будет проведен анализ всего контингента приписанных пациентов, проживающих здесь. Необходимо задействовать весь существующий потенциал дневного стационара амбулатории на острове. Для этого будут получены необходимые лицензии и проведено обучение специалистов. Также будут активно использоваться выездные формы работы как специалистами с материка, так и сотрудниками обособленного подразделения.

Помимо этого, прорабатывается вопрос по восстановлению отделения сестринского ухода на базе амбулатории. Необходимо отметить, что оно существовало здесь ранее, но было расформировано несколько лет назад. Сейчас площади простаивают, а ЛПУ несет расходы на его содержание.

«Мы планируем в следующем году вновь открыть отделение сестринского ухода на острове. Это даст возможность не только оказывать паллиативную помощь для тяжелобольных пациентов, но автоматически означает, что в круглосуточном режиме будет функционировать медицинский пост. Это дополнительно повысит доступность медицинской помощи для жителей и туристов, которые отдыхают на острове в летний период», - сказала Елена Новицкая.

Подводя итоги мероприятия все стороны отметили его конструктивность и достигнутый результат не только по общим вопросам, но и по конкретным проблемам, озвученным жителями на встрече. Принято решение о том, что подобные мероприятия будет проводиться не реже одного раза в квартал с участием руководства ВКБ4, органов власти и других служб.

Для справки:

КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ №4») - является одним из старейших лечебных учреждений Приморского края. В 1917 году на территории судоремонтных мастерских был открыт первый врачебный медпункт, а в 1934 году больница на 60 койко-мест, реорганизованная в 1943 году в МСЧ «Дальзавода». В последствии на ее базе создана КГБУЗ «ВКБ №4», которая является многопрофильным лечебным учреждением, имеющем в своем составе круглосуточный стационар на 273 коек и поликлинику на 350 посещений в смену. В поликлинике ведется прием прием по 15 врачебным специальностям, работает дневной стационар на 40 коек. С 1999 года в поликлинике развернут городской центр «Диабетическая стопа». В 2013 году на базе медицинского учреждения создан «Центр лечения грыжи».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]