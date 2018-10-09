Владивосток может получить официальный статус столицы Приморья

Депутаты думы Владивостока на заседании приняли решение обратиться к врио губернатора Приморья и депутатам заксобрания присвоить городу статус столицы края, до этого он юридически не был оформлен, сообщает "Интерфакс".

"Просим поддержать инициативу присвоить Владивостоку статус столицы Приморского края. Много говорят, что город должен стать столицей Дальнего Востока, но ему для начала надо стать столицей Приморского края, которой официально до сих пор не является", - сообщил в своем выступлении перед депутатами председатель комитета гордумы по бюджету налогам и финансам Владимир Исаков.

Он отметил, что закон подразумевает финансирование Владивостока на поддержание его международного статуса, инфраструктурные вопросы и подготовку к Восточному экономическому форуму.

Решение обратиться к врио губернатора Приморья и депутатам заксобрания с такой законодательной инициативой депутаты приняли большинством голосов.

Как сообщалось, врио губернатора Приморья О.Кожемяко в начале октября заявил, что столицу Дальнего Востока нужно перенести из Хабаровска во Владивосток. По его мнению, в пользу идеи переноса столицы макрорегиона во Владивосток говорит целый ряд факторов. Так, во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, на который приезжают главы государств. Кроме того, отметил он, проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке.

18 октября вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]