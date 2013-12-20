Житель Приморья убил знакомого и инициировал поджог машины полицейского
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, в мае 2016 года обвиняемый, находясь в помещении магазина «Любимый» в городе Партизанск, в ходе ссоры со своим знакомым нанёс ему удар по голове металлической трубой и убил его. После чего скинул тело потерпевшего в реку.
Помимо этого, в июле 2017 года он же, находясь на придомовой территории многоквартирного дома на улице Ленинская в городе Партизанск, из чувства мести облил горючей жидкостью переднюю часть автомобиля, находящегося в пользовании сотрудника полиции и инициировал поджог. В результате действий обвиняемого потерпевшему причинен ущерб в размере 200 тыс рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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