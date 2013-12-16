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В Приморском крае задержан подозреваемый в сбыте фальшивых долларов США

В Приморском крае задержан подозреваемый в сбыте фальшивых долларов США

Фото: УМВД по ПК

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу  Артему  задержали подозреваемого в незаконном сбыте поддельных денежных купюр номиналом 100 долларов США. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 46-летний мужчина без определенного места  жительства  сбыл две  фальшивки на территории Артемовского городского округа.

Одной денежной купюрой мужчина расплатился на городском рынке. Вторую попытался обменять в банке. Экспертизой установлено, что обе купюры являются поддельными.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, сообщив, что расплачивался фальшивками, заведомо зная, что купюры являются поддельными. По словам задержанного, поддельные купюры он нашел на улице.

Следователем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов в иностранной валюте фигуранту могут назначить наказание от принудительных работ на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Устанавливается круг потерпевших и свидетелей. Сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта уголовного дела к совершению аналогичных преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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