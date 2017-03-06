Житель Приморья жестоко расправился с сожительницей и ее знакомым, опасаясь заражения тяжким заболеванием
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на М., который обвиняется в убийстве двух лиц.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено в июне 2018 г. в доме по ул. Заводской в г. Находке, где проживали потерпевшие. В процессе распития спиртного, фигурант узнал, что хозяин комнаты имеет тяжелое инфекционное заболевание. Предполагая, что по вине его сожительницы (с которой до этого фигурант состоял в близких отношениях), он мог также заразиться этим заболеванием, мужчина решил совершить их убийство. Он поочередно много раз ударил ножом бывшую возлюбленную, а потом и ее сожителя. От полученных ранений оба потерпевшие скончались на месте.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника, который был задержан на следующий день.
Предположение фигуранта о якобы имевшемся у него инфекционном заболевании не подтвердилось.
В настоящее время уголовное дело направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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