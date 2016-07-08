В Приморье испортится погода и похолодает

В пятницу, 26 октября, погода в Приморье начнёт ухудшаться. Край вновь окажется в зоне активных фронтальных разделов циклона, смещающегося с северо-восточных районов Китая на юг Хабаровского края. На большей территории пройдут дожди различной интенсивности, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами, усилением ветра, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В выходные дожди сохранятся, но их интенсивность и площадь распространения уменьшится. За фронтами вторгнется холодная воздушная масса, похолодает. На севере края дождь может перейти в мокрый снег.

Во Владивостоке в пятницу утром также начнётся дождь, во второй половине дня будет усиливаться, а в ночь на субботу сохранится.

Днём в субботу облачно с прояснениями, утром есть вероятность слабого дождя. Минимальная температура воздуха +5…+7 °С, максимальная +7…+10 °С. Сохранится сильный ветер. В воскресенье осадков не ожидается, но по-прежнему будет прохладно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]