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Во Владивостоке мужчина облил бензином и поджег продуктовый павильон

Во Владивостоке мужчина облил бензином и поджег продуктовый павильон

Фото: Из архива "Вести: Приморье"

Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого в совершении поджога торговой точки. Неизвестный злоумышленник облил продуктовый павильон бензином, совершил поджог и убежал.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в темное время суток на улице Жигура, где расположен павильон по продаже различных продуктов питания. Неизвестный злоумышленник в спортивном костюме облил бензином заднюю стену торговой точки из сэндвич-панелей, поджег ее и скрылся.

Работники торговой точки вовремя заметили возгорание и успели самостоятельно потушить пламя, а затем вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Личность подозреваемого в поджоге устанавливается. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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