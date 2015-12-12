Во Владивостоке мужчина облил бензином и поджег продуктовый павильон
Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого в совершении поджога торговой точки. Неизвестный злоумышленник облил продуктовый павильон бензином, совершил поджог и убежал.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в темное время суток на улице Жигура, где расположен павильон по продаже различных продуктов питания. Неизвестный злоумышленник в спортивном костюме облил бензином заднюю стену торговой точки из сэндвич-панелей, поджег ее и скрылся.
Работники торговой точки вовремя заметили возгорание и успели самостоятельно потушить пламя, а затем вызвали сотрудников полиции. Стражи порядка осмотрели место происшествия и приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Личность подозреваемого в поджоге устанавливается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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