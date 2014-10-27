Во Владивостоке стартовал отопительный сезон

Сегодня, 25 октября, к теплу начали подключать учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилого фонда. На полный запуск отопления в городе понадобится 4-6 дней. К 31 октября тепло поступит уже во все жилые дома.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, на время подключения жилого фонда к отоплению в круглосуточном режиме будет организовано дежурство всех коммунальных служб и диспетчерских города. Специалисты ведомств обращают внимание горожан на то, что в случае возникновения проблем с отоплением вначале необходимо обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний.

Также во Владивостоке работает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Здесь звонки принимают по тел. (423) 2-222-333.

В краевом центре работает 13 организаций, обеспечивающих тепловой энергией население. На сегодняшний день во Владивостоке полностью завершили работы по подготовке теплоисточников и магистральных сетей к зиме. Запасов топлива накоплено сверх нормативов и достаточно, чтобы обеспечить все 94 котельных города на полтора месяца бесперебойной работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]