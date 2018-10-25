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Во Владивостоке водителя автобуса наказали за выезд на встречную полосу

Во Владивостоке водителя автобуса наказали за выезд на встречную полосу

Фото: Vl.ru

Госавтоинспекция Владивостока провела проверку размещенного в СМИ и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем пассажирского автобуса Hyundai Super Aero City, осуществляющего перевозки по маршруту № 82 «Завод «Варяг» - Окатовая».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, установлено, что 24 октября в районе дома № 8 по улице Пихтовая водитель пассажирского автобуса выехал, в нарушение ПДД РФ, на встречную полосу движения.    

Сотрудники полиции установили личность водителя автобуса. Им оказался 28-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Своей вины водитель отрицать не стал, пояснив, что таким образом объезжал ямы на дороге.  К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался.

Водителя привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Автобус передан лицу, имеющему право управления данным транспортным средством в соответствии с полисом ОСАГО.    Административные материалы переданы в суд для принятия решения.

Полиция благодарит очевидца происшествия, запечатлевшего грубое нарушение Правил дорожного движения, за активную гражданскую позицию.

Напомним, о преступлениях и правонарушениях  приморцы могут сообщить в полицию, позвонив на телефон доверия УМВД России по Приморскому краю 8(423) 240-10-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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