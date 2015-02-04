Каршеринг во Владивостоке: когда приморцы начнут арендовать машины по-московски?

Услуга по поминутной аренде автомобиля уже давно существует в крупных городах России, но в краевом центре её пока не спешат вводить. По мнению экспертов, чтобы она наконец появилась в приморских городах, приморцам надо менять менталитет, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт dv.kp.ru.

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля, при которой клиент оплачивает поездку за каждую минуту. По окончании поездки водитель может оставить авто в любом месте, не паркуя на специализированной площадке. При этом цена за такую услугу небольшая – от 1,5 до 4 рублей, в зависимости от класса авто. То есть за короткую поездку затраты выходят гораздо меньше, чем на оплату такси или полноценную аренду на день. Час езды – всего 90 рублей.

Такой вид аренды появился в России в 2013 году в двух крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге. Первые несколько лет каршеринг пользовался невысоким спросом, но сейчас нашёл своего клиента и успешно развивается. Однако владивостокские предприниматели, глядя на рост своих коллег, всё же не спешат вводить такую услугу.

По мнению автожурналистки Марины Мартыненко, причина здесь кроется в желании каждого жителя краевого центра иметь своё авто.

- Практически у каждого владивостокца есть желание иметь свой автомобиль – это такой наш менталитет. Всё же приятно осознавать, что ты сидишь в своей машине, которую ты знаешь досконально. А тут чужая техника, в ней надо разобраться, где там что гремит, куда жать. Для нас всё же если перемещаться на машине по родному городу, то лучше на своей.

Иметь свой автомобиль – вещь, конечно, хорошая. Но затратная. Ведущий Иван Егорхин привёл занимательную статистику, сколько ему обходится гибридный автомобиль в год. Годовая оплата страховки - 6 000 рублей, налог на машину – 5 000 руб. За стоянку (100 рублей за день) в 12 месяцев приходится выкладывать 37 000 руб., а ещё заправка за такой же период влетает в порядочные 72 000 рублей (по 6 000 в месяц). При мойке авто 4 раза в месяц (по 250 рублей за один заезд) – уже 12 000 за год, и если за это же время 4 раза менять масло – ещё 10 000 рублей. Плюс зимние траты на незамерзайку - 600 рублей. Итого мы имеем 142 600 рублей в год, то есть 390 рублей в день.

В связи с этим возникает вопрос пользования такси. Здесь есть очевидные плюсы – машина подъезжает к подъезду, да ещё и во время поездки руки не заняты и можно заняться своими делами. В конце поездки ещё и не надо искать парковку – выскочил из авто и пошёл по своим делам.

Как сообщил в эфире заместитель директора такси «Восток» Денис Гаврилов, в связи с большим разнообразием услуг по вызову такси во Владивостоке, их компания не видит перспектив в развитии каршеринга.

- Вообще на Дальнем Востоке сложно с подобными услугами. Как видим, наши люди голосуют рублём всё-таки за такси. Это намного проще и удобней, хоть и ценник выше. Перспектива развития во Владивостоке каршеринга – очень плохая. Да, для таких крупных городов, как Москва и Питер это может быть и акутально. Но мы говорим о больших городах. У нас же можно проехать весь город, потратив не больше часа, - отметил он.

Директор компании по аренде автомобилей «Экспресс» Михаил Малютин тоже считает, что появление каршеринга во Владивостока туманно и возможно лишь в далёком будущем.

- Простая сдача авто в аренду у нас достаточно рентабельна. В последнее время сильно повысилась конкуренция на этом рынке, он перенасыщен. В этом плане сложно стало. А так – потребность в аренде высокая, особенно в летний период, когда приезжают туристы и горожане выезжают на природу. Вводить каршеринг пока не планируем, всё же это удобней для спешащих людей, когда надо за короткое время проехать несколько точек. Нашим людям удобнее взять авто на весь день и выезжать куда-то за пределы города, - поделился своим мнением бизнесмен.

Почти наверняка в ближайшие годы каршеринг наверняка начнет завоевывать Дальний Восток. В первую очередь он может подойти тем людям, кто хорошо знает город, кому нравится комфорт и следит за своим бюджетом. Ведь на сегодняшний день при всех плюсах и минусах, эта услуга всё же остаётся самой экономичной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]