Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:14
  0

Приморские синоптики рассказали о двух сценариях ухудшения погоды в крае

Приморские синоптики рассказали о двух сценариях ухудшения погоды в крае

Фото: Аств

В первый день новой недели, 29 октября, Приморский край окажется в зоне влияния циклона, который переместится с Жёлтого моря на Японское и будет проходить над его акваторией. На сегодняшний день существует два варианта развития событий, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

По одной из версий, траектория циклона пройдёт южнее Приморья в сторону острова Хоккайдо. В этом случае в Приморском крае пройдут небольшие и умеренные осадки. Так как край окажется в северной, холодной части циклона, то осадки предполагаются в основном в виде мокрого снега и снега, на юге с дождём.

По другой версии, циклон будет смещаться вдоль побережья Приморья, поэтому осадков выпадет больше, будет идти дождь со снегом.

В любом случае из-за осадков обстановка на дорогах осложнится, жителям Приморья стоит отказаться от дальних поездок во время прохождения циклона.

Примгидромет проводит мониторинг ситуации. Прогнозы будут уточняться.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря