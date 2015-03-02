Приморские синоптики рассказали о двух сценариях ухудшения погоды в крае

В первый день новой недели, 29 октября, Приморский край окажется в зоне влияния циклона, который переместится с Жёлтого моря на Японское и будет проходить над его акваторией. На сегодняшний день существует два варианта развития событий, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

По одной из версий, траектория циклона пройдёт южнее Приморья в сторону острова Хоккайдо. В этом случае в Приморском крае пройдут небольшие и умеренные осадки. Так как край окажется в северной, холодной части циклона, то осадки предполагаются в основном в виде мокрого снега и снега, на юге с дождём.

По другой версии, циклон будет смещаться вдоль побережья Приморья, поэтому осадков выпадет больше, будет идти дождь со снегом.

В любом случае из-за осадков обстановка на дорогах осложнится, жителям Приморья стоит отказаться от дальних поездок во время прохождения циклона.

Примгидромет проводит мониторинг ситуации. Прогнозы будут уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]