Сергей Дарькин переносит свою штаб-квартиру в «Дредноутъ»
Офис ПАО «Фонд ТИГР», одного из главных "активов" экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина, переезжает в только что построенный во Владивостоке бизнес-центр «Дредноутъ», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Конкурента".
По данным издания, бизнес-структуры Сергея Дарькина принимали самое непосредственное участие в строительстве суперсовременого 10-этажного здания, чем то напоминающего боевой корабль начала XX века (см. фото).
Сергей Дарькин является единственным акционером ПАО «Фонд ТИГР», а также президентом общества. В этой связи решение о переезде он принял единолично, уточняет "Конкурент".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.04.2018 Дарькин пригласил Фетисова на арену «Айс Тигр» (видео)
-
05.09.2017 Сергей Дарькин станет участником самой острой дискуссии на Восточном экономическом форуме
-
05.09.2017 Брат экс-губернатора Дарькина вышел из проекта новой бункеровочной базы в Приморье
-
04.09.2017 Сергей Дарькин откроет ледовую арену «Ice ТИГР» во Владивостоке(фото)
-
23.09.2016 Зачем Сергей Дарькин скупает землю в Приморье?
-
25.02.2015 Лариса Белоброва: «По какому поводу ажиотаж такой?»
Добавить комментарий