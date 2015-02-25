Сергей Дарькин переносит свою штаб-квартиру в «Дредноутъ»

Офис ПАО «Фонд ТИГР», одного из главных "активов" экс-губернатора Приморского края Сергея Дарькина, переезжает в только что построенный во Владивостоке бизнес-центр «Дредноутъ», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Конкурента".

По данным издания, бизнес-структуры Сергея Дарькина принимали самое непосредственное участие в строительстве суперсовременого 10-этажного здания, чем то напоминающего боевой корабль начала XX века (см. фото).

Сергей Дарькин является единственным акционером ПАО «Фонд ТИГР», а также президентом общества. В этой связи решение о переезде он принял единолично, уточняет "Конкурент".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]