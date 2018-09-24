Оплачивайте штрафы ГИБДД со скидкой через портал «Госуслуги»

Нарушения правил дорожного движения влекут за собой штрафы ГИБДД. Не забыть погасить их вовремя вам поможет портал «Госуслуги». О том, как отслеживать свои штрафы и оплачивать их со скидкой – в материале ГТРК Владивосток.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Заполнение заявки

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Транспорт и вождение» кликните на услугу «Автомобильные и дорожные штрафы». Нажмите кнопку «Получить услугу».

В открывшемся окне появятся две вкладки: «По данным автомобиля или водителя» и «По номеру квитанции» (чаще всего на квитанциях для оплаты штрафов ГИБДД графа с номером УИН называется «Постановление»). Если вы выбрали первый вариант, то вам понадобятся данные следующих документов:

водительского удостоверения;

свидетельства о регистрации ТС (СТС).

Если эти данные есть в вашем профиле, то вы можете отслеживать актуальную информацию о наличии штрафов в Личном кабинете или мобильном приложении Госуслуги.

«По номеру квитанции» могут быть также оплачены штрафы за нарушения ПДД пешеходами.

Шаг 3. Получение информации по штрафам

Нажмите на кнопку «Найти штрафы».

Шаг 4. Оплата штрафов

Вы можете оплатить штрафы на портале банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР, при помощи платежных сервисов Webmoney, Яндекс.Деньги, Элплат, а также со счета мобильного телефона.

С 1 января 2016 года действует скидка 50% на оплату штрафов при условии внесения денежных средств в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.



Преимущества:

- возможность оперативно получать информацию о наличии штрафов ГИБДД;

- скидка 50% при оплате штрафа на портале.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]