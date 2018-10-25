Во Владивостоке неизвестные изощренно наказали хозяина автомобиля "Тойота Эстима"

Неизвестные облили краской автомобиль, припаркованный возле дома на Тунгусской, 44 во Владивостоке. Чем провинился хозяин машины, не известно. Во дворе дома было припарковано множество автомобилей, а досталось только одному.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС", утром хозяин машины с женой вышел во двор, чтобы отвезти ребенка в детский садик, и обнаружил, что стекла автомобиля разбиты, салон залит краской, а выхлопная труба забита пеногерметиком. На дверях автомобиля - оскорбительная надпись в адрес некоей Альвины.

Пострадавшие ищут очевидцев происшествия, чтобы выйти на след вандалов.



В комментариях к посту в инстаграм большинство подписчиков выражают соболезнование пострадавшему водителю, однако есть и значительное число тех, кто считает, что водителя "Тойота Эстима" наказали из-за того, что он запарковался на тротуаре.

Видео с Инстаграм-паблика dps_vl

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]