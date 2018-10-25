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Во Владивостоке неизвестные изощренно наказали хозяина автомобиля "Тойота Эстима"

Фото: "Экипажи ДПС"

Неизвестные облили краской автомобиль, припаркованный возле дома на Тунгусской, 44 во Владивостоке. Чем провинился хозяин машины, не известно. Во дворе дома было припарковано множество автомобилей, а досталось только одному.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС", утром хозяин машины с женой вышел во двор, чтобы отвезти ребенка в детский садик, и обнаружил, что стекла автомобиля разбиты, салон залит краской, а выхлопная труба забита пеногерметиком. На дверях автомобиля - оскорбительная надпись в адрес некоей Альвины. 

Пострадавшие ищут очевидцев происшествия, чтобы выйти на след вандалов. 

В комментариях к посту в инстаграм большинство подписчиков выражают соболезнование пострадавшему водителю, однако есть и значительное число тех, кто считает, что водителя "Тойота Эстима" наказали из-за того, что он запарковался на тротуаре.

Видео с Инстаграм-паблика dps_vl

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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