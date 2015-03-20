Больше двух миллиардов рублей из федерального бюджета будет направлено на реновацию здравоохранения Приморского края. Эти деньги пойдут на погашение задолженности клиник, их ремонт, приобретение дорогостоящих лекарств и оборудования.

Рисковать десятками жизней, чтобы спасти одну, вынуждены медики в реанимации Пожарской центральной районной больницы. Аппараты искусственной вентиляции легких здесь работают от баллонов. Это нарушение всех современных требований безопасности, ведь чистый кислород очень быстро воспламеняется, да и менять баллоны врачи успевают с трудом.

Александар Честных, врач анестезиолог-реаниматолог Пожарской центральной районной больницы: «Закон подлости, большой наплыв больных, мы буквально не успеваем, и уходит по 10—14 баллонов в сутки».

Но уже будущей весной это останется в прошлом. После визита в Пожарскую ЦРБ Олега Кожемяко было принято решение как можно скорее купить на краевые средства генератор кислорода. О необходимости приобретения его и другого оборудования врачи говорили уже давно.

Нина Коробко, главный врач Пожарской центральной районной больницы: «Что к нам поступило уже из заявленного: генератор кислорода, УЗИ, дефибриллятор, проявочную машинку, так как у нас еще до сих пор пленочные рентгенные аппараты».

Так что теперь врачи Пожарской районной больницы небезосновательно надеются и на дальнейшее обновление оборудования.

Ольга Дмитриева, заведующая рентгенологическим отделением Пожарской центральной районной больницы: «Мы рассчитываем на КТ, уже все современно, у нас есть потребность, есть где разместить и есть кадры, которые на таком оборудовании будут работать».

Впрочем обновление ждет все медучреждения всех муниципалитетов Приморского края. Решение выделить на это более двух миллиардов рублей было принято по итогам встреч Олега Кожемяко с премьером Дмитрием Медведевым и здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Уже в следующем году несколько десятков медучреждений получат современное рентгенологическое оборудование, маммографы, УЗИ, флюорографы, а также новые автомобили скорой медицинской помощи.

Павел Серебряков, вице- губернатор Приморского края: «Всего 112 медучреждений, процессы коснутся всех, начнем с первички, это доукомплектация врачами, переоснащение и ремонт».

Также выделенные из федерального бюджета средства пойдут на закупку дорогостоящих лекарств для больных редкими орфанными заболеваниями и на погашение просроченной кредиторской задолженности медучреждений.

Кроме того, прорабатывается вопрос о выделении подъемных для врачей, которые будут приезжать на работу в Приморский край. Они смогут рассчитывать на суммы до 500 000 рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]