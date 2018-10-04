Анонс на 26 октября
26 октября в ДВФУ (Аякс, 10) − культурно-образовательный фестиваль Fill it | Feel it.
26 октября в 16.00 во владивостокской библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) − авторский проект Александра Брюханова «Александр Фадеев. Вышедший из "Разгрома"».
26 октября в 18.00 во Владивосток в церкви Святого Павла (Пушкинская, 14) – концерт камерного оркестра «Камерата».
26 октября в 9.00 во Владивостоке на сцене "Фетисов Арена" (Маковского, 284) − концерт Кипелова.
26 октября в 19.00 в ночном клубе «Zabriskie Point» (ул. Набережная, 9) во Владивостоке - показ работ конкурса музыкальных клипов «My Clip». Вход свободный.
26-27 октября во Владивостоке, с/к «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1) - Чемпионат г. Владивостока по тяжелой атлетике. Начало в 10.00.
26-28 октября во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Первенство г. Владивостока по боксу. Начало в 10.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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