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Анонс на 26 октября

26 октября в ДВФУ (Аякс, 10) − культурно-образовательный фестиваль Fill it | Feel it.

26 октября в 16.00 во владивостокской библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) − авторский проект Александра Брюханова «Александр Фадеев. Вышедший из "Разгрома"».

26 октября в 18.00 во Владивосток в церкви Святого Павла (Пушкинская, 14) – концерт камерного оркестра «Камерата».

26 октября в 9.00 во Владивостоке на сцене "Фетисов Арена" (Маковского, 284) − концерт Кипелова.

26 октября в 19.00 в ночном клубе «Zabriskie Point» (ул. Набережная, 9) во Владивостоке - показ работ конкурса музыкальных клипов «My Clip». Вход свободный.

26-27 октября во Владивостоке, с/к «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1) - Чемпионат г. Владивостока по тяжелой атлетике. Начало в 10.00.

26-28 октября во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Первенство г. Владивостока по боксу. Начало в 10.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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