В Приморье асфальтируют дорогу к горнолыжной базе в Арсеньеве

Отремонтировано два километра дороги на горнолыжную базу в Арсеньеве.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас приступили к асфальтированию участка до горнолыжной базы. Дорожные рабочие укладывают 7-сантиметровый слой асфальтобетона. Работают до 10 единиц техники.

Также в Арсеньеве установлен и запущен в работу светофор на улице Новикова. На улице Октябрьской отремонтировано дорожное полотно, нанесена разметка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]