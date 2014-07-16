В Приморье асфальтируют дорогу к горнолыжной базе в Арсеньеве
Отремонтировано два километра дороги на горнолыжную базу в Арсеньеве.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас приступили к асфальтированию участка до горнолыжной базы. Дорожные рабочие укладывают 7-сантиметровый слой асфальтобетона. Работают до 10 единиц техники.
Также в Арсеньеве установлен и запущен в работу светофор на улице Новикова. На улице Октябрьской отремонтировано дорожное полотно, нанесена разметка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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