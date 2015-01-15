Больше двадцати иностранцев фиктивно зарегистрировал в своей квартире житель Уссурийска

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным полиции в городе Уссурийске выявили факт незаконной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что с мая по август 2018 года 39-летний житель Уссурийска поставил на миграционный учет 23 гражданин Узбекистана, тем самым обеспечив иностранцам временную регистрацию по месту жительства, однако реальной возможности проживания по указанному адресу не предоставил. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации. Установлено, что за оказанные услуги мужчина получал денежное вознаграждение в размере 700 рублей с каждого гражданина.

Кроме того установлен рецидив преступления: ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и осужден за организацию «резиновой квартиры». Мужчина признался в содеянном.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дознавателями возбуждено уголовное дело. Напомним, законодательством Российской Федерации для владельцев «резиновых квартир» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]