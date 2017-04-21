Более чем на 6 млн. рублей оштрафовали приморцев за нарушения правил пожарной безопасности

Почти 250 специалистов и более 100 единиц техники составляют противопожарную группировку по борьбе с природными пожарами в Приморье. О ситуации с лесными пожарами, мерах по их предотвращению рассказали представители МЧС России по Приморскому краю, краевого учреждения «Приморская авиабаза» и учреждения по делам ГО и ЧС в ходе онлайн-конференции в четверг, 25 октября.

Как рассказал заместитель директора учреждения «Приморская авиабаза» Сергей Игонин, за осенний пожароопасный период возникло и было потушено 34 лесных пожара на общей площади более 800 гектаров. На данный момент на территории Приморского края лесных пожаров не зарегистрировано, однако сохраняется высокий класс пожарной опасности. При Приморской авиабазе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба. По телефону: 8 (800) 100-94-00 можно сообщить о возгораниях.

Специалисты еще раз обращают внимание на то, что главная причина природных пожаров – человеческий фактор. Чтобы сохранить приморские леса, предотвратить возникновение угрозы городам и районам края, не требуется особых усилий – просто необходимо соблюдать установленные меры безопасности.

По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, с начала года за нарушения требований пожарной безопасности составлено 1 283 административных протокола, один человек привлечен к уголовной ответственности. Из них 478 за нарушение требований, касающихся содержания территории в пожароопасном состоянии, нарушений при сжигании растительности. Сумма штрафов составила более 6 миллионов рублей.

В этом году построено и реконструировано почти 800 километров дорог противопожарного назначения, сделано более 500 километров противопожарных минерализованных полос, произведены контролируемые отжиги сухой растительности.

В 2018 году более 100 миллионов рублей в бюджете Приморья предусмотрели на модернизацию технических средств профилактики и пожаротушения.

В настоящее время идет закупка почти 20 машин повышенной проходимости для патрулирования приморских лесов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]