Во Владивостоке курьер транспортной компании зарабатывал на продаже краденных телефонов

Во Владивостоке транспортные полицейские и работники УМВД задержали жителя Артема, подозреваемого в краже телефонов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, что гражданин, является курьером одной из крупных транспортных компаний Приморского края. При пересылке груза злоумышленник похищал сотовые телефоны, после чего продавал их через популярные интернет-ресурсы.

Ущерб составил 700 000 рублей.

В ходе осмотра жилища и гаража подозреваемого, стражами правопорядка было изъято 40 дорогостоящих гаджетов.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]