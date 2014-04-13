Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:52
  0

Во Владивостоке курьер транспортной компании зарабатывал на продаже краденных телефонов

Во Владивостоке курьер транспортной компании зарабатывал на продаже краденных телефонов

Фото: Транспортная полиция

Во Владивостоке транспортные полицейские и работники УМВД задержали жителя Артема, подозреваемого в краже телефонов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, что гражданин, является курьером одной из крупных транспортных компаний Приморского края.  При пересылке груза злоумышленник похищал сотовые телефоны, после чего продавал их через популярные интернет-ресурсы.

Ущерб составил  700 000 рублей.

В ходе осмотра жилища и гаража подозреваемого, стражами правопорядка  было изъято 40 дорогостоящих гаджетов.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря