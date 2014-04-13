Во Владивостоке курьер транспортной компании зарабатывал на продаже краденных телефонов
Во Владивостоке транспортные полицейские и работники УМВД задержали жителя Артема, подозреваемого в краже телефонов.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, что гражданин, является курьером одной из крупных транспортных компаний Приморского края. При пересылке груза злоумышленник похищал сотовые телефоны, после чего продавал их через популярные интернет-ресурсы.
Ущерб составил 700 000 рублей.
В ходе осмотра жилища и гаража подозреваемого, стражами правопорядка было изъято 40 дорогостоящих гаджетов.
В настоящее время сотрудниками следственного отдела Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Мужчине грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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