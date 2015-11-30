Нелегал убил мужчину лопатой и закопал его тело в лесу на Русском острове

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Злоумышленник с помощью лопаты расправился с потерпевшим на одной из баз отдыха на Русском острове.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, выйти на след подозреваемого удалось после того, как в лесу на Русском острове были случайно обнаружены останки человека. Задержанным оказался гражданин Узбекистана, который находился на территории России без соответствующей регистрации.

Мужчина рассказал, что осенью 2017 года на одной из баз отдыха он лопатой избил малознакомого мужчину, который от полученных травм скончался. После случившегося злоумышленник закопал тело погибшего в лесу и скрылся.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]